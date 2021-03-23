Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась различными вариантами блюд, которые вы с легкостью можете приготовить в пост.

Кто сказал, что постные блюда невкусные? Судья 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Лиза Глинская делится с вами вариантами вкусных и постных блюд, которые будут по вкусу вашей семье.

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Овощи и грибы

С отваренных овощей можно приготовить винегрет с квашеной капустой, из картофеля – вкусные оладьи или драники.

Из свежих овощей всегда получится вкусный и витаминный салат, или из печеной свеклы. Из шампиньонов приготовьте паштет к хрустящим гренкам.

Фрукты и ягоды

На основе фруктов, ягод или сока можно приготовить желе на агар-агаре, а из фруктового пюре – мармелад.

Из цитрусовых получаются вкусные цукаты, вариантов множество: яблочные, тыквенные, апельсиновые или из грейпфрута.

Из яблок можно приготовить полезное печенье, а из сахара, крахмала и воды – рахат-лукум.

Овсяные хлопья

Из овсяных хлопьев, кроме привычной каши приготовьте гранолу. Добавьте к ней семена, орехи, изюм или другие сухофрукты и блюдо на завтрак готово.

Черный шоколад и какао

Фрукты и сухофрукты в черном шоколаде – один из самых простых десертов, которые можно приготовить. Из фруктов можно взять бананы, яблоки, груши, мандарины, киви или ананасы. Из сухофруктов: чернослив, курагу, инжир или финики.

Также можно испечь вкусный кофейный кекс с апельсинами.

Орехи и семена

С арахиса получается замечательная паста на гренки, а простые орешки можно обжарить в карамели и наслаждаться их отличным вкусом под кино. Халва – отличный вариант десерта из семян.