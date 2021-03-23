Грузинская закуска пхали: рецепт из свеклы и шпината от Владимира Ярославского
Невозможно вкусная грузинская закуска из овощей и ореховой массы. Кстати, блюдо прекрасно подойдет для постного меню.
Источник:Владимир Ярославский
Пхали – известная грузинская закуска, которую готовят из различных овощей с орехами и специями. Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусной закуски, которую вы с легкостью можете приготовить дома.
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Для пхали заранее подсушите орехи в духовке, в некоторых рецептах их даже замачивают в воде на ночь.
Вместо свеклы можно брать любой продукт – хоть морковь, хоть даже капусту отварную! Хорошо отжимайте вареные продукты – в них много влаги, поэтому я использую запеченные, – отметил шеф-повар.
Рецепт пхали
- Тщательно перебейте все ингредиенты в блендере, чтобы масса была похожа на пасту по консистенции. Это базовая ореховая масса, которую мы будем добавлять к остальным ингредиентам.
Рецепт пхали из свеклы
- Тщательно перебейте эти ингредиенты в блендере.
- Обязательно попробуйте массу на специи. Можно добавить к массе лимонный сок, острый перец или соль по мере необходимости.
- Сформируйте из овощной массы шарики и подавайте к столу.
Рецепт пхали из шпината
- Тщательно перебейте все ингредиенты в блендере, сформируйте шарики и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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