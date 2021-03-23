Невозможно вкусная грузинская закуска из овощей и ореховой массы. Кстати, блюдо прекрасно подойдет для постного меню.

Пхали – известная грузинская закуска, которую готовят из различных овощей с орехами и специями. Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусной закуски, которую вы с легкостью можете приготовить дома.

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Для пхали заранее подсушите орехи в духовке, в некоторых рецептах их даже замачивают в воде на ночь.

Вместо свеклы можно брать любой продукт – хоть морковь, хоть даже капусту отварную! Хорошо отжимайте вареные продукты – в них много влаги, поэтому я использую запеченные, – отметил шеф-повар.

Рецепт пхали

Ингредиенты:

– 150 г грецких орехов;

– 50 г чеснока конфи или печеного чеснока;

– 2 ч. л сванской соли;

– 1 ч. л зиры.

Тщательно перебейте все ингредиенты в блендере, чтобы масса была похожа на пасту по консистенции. Это базовая ореховая масса, которую мы будем добавлять к остальным ингредиентам.

Рецепт пхали из свеклы

Ингредиенты:

– 500 г запеченной свеклы;

– 100 г ореховой смеси.

Тщательно перебейте эти ингредиенты в блендере. Обязательно попробуйте массу на специи. Можно добавить к массе лимонный сок, острый перец или соль по мере необходимости. Сформируйте из овощной массы шарики и подавайте к столу.

Рецепт пхали из шпината

Ингредиенты:

– 100 г листьев шпината;

– 30 г листьев петрушки;

– 10 г кинзы;

– 40 г ореховой смеси;

– 10 г грецких орехов дополнительно.