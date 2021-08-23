Шелковый тофу – мягкий сорт соевого сыра. У него очень нежная структура, поэтому он является отличной основой для вегетарианского майонеза.

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Такой майонез можно готовить в пост или если вы не едите яиц. Разнообразить вкус вегетарианской заправки можно с помощью специй, например эстрагона.

Рецепт постного майонеза из тофу

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2

майонез
Майонез из тофу / Фото Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. В чашу блендера выложите все ингредиенты. Шеф-повар взял для приготовления майонеза пасту из петрушки, которая осталась после приготовления зеленого масла.

майонез
Ингредиенты для майонеза из тофу / Фото Владимира Ярославского

  1. Вместо эстрагона можно выбрать укроп, пасту карри, специи к том ям, тахину или вяленые томаты. Выбор зависит от ваших вкусовых предпочтений.

майонез
Майонез из тофу: приготовление / Фото Владимира Ярославского

  1. Тщательно взбейте все ингредиенты ручным блендером.

майонез
Майонез из тофу: приправляем тархуном / Фото Владимира Ярославского

  1. Взбивайте все ингредиенты до однородной консистенции. Готовый майонез можно добавлять к холодным блюдам и закускам, или есть с любимыми овощами. Приятного аппетита!