Шелковый тофу – мягкий сорт соевого сыра. У него очень нежная структура, поэтому он является отличной основой для вегетарианского майонеза.

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Такой майонез можно готовить в пост или если вы не едите яиц. Разнообразить вкус вегетарианской заправки можно с помощью специй, например эстрагона.

Рецепт постного майонеза из тофу

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2



Майонез из тофу / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 350 г шелковистого тофу;

– 130 мл оливкового масла;

– 12 мл лимонного сока;

– соль – по вашему вкусу;

– 10 г эстрагона;

– 25 г петрушки;

– 20 г чесночного конфи.

Приготовление:

В чашу блендера выложите все ингредиенты. Шеф-повар взял для приготовления майонеза пасту из петрушки, которая осталась после приготовления зеленого масла.



Ингредиенты для майонеза из тофу / Фото Владимира Ярославского

Вместо эстрагона можно выбрать укроп, пасту карри, специи к том ям, тахину или вяленые томаты. Выбор зависит от ваших вкусовых предпочтений.



Майонез из тофу: приготовление / Фото Владимира Ярославского

Тщательно взбейте все ингредиенты ручным блендером.



Майонез из тофу: приправляем тархуном / Фото Владимира Ярославского