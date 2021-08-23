Шовковий тофу – це вид дуже м'якого цього соєвого продукту. Він чудово підходить для приготування вегетаріанського майонезу, адже його структура надзвичайно ніжна.

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Такий майонез можна готувати у період посту, або якщо ви не вживаєте яєць. Він доволі дієтичний, але не слід ним надто захоплюватися. Корегувати смак майонезу можна за допомогою зміни інгредієнту – естрагону.

Рецепт пісного майонезу з тофу

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2



Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 350 г шовковистого тофу;

– 130 мл оливкової олії;

– 12 мл лимонного соку;

– сіль на ваш смак;

– 10 г естрагону;

– 25 г петрушки;

– 20 г часнику конфі.

Приготування:

У чашу блендера викладіть всі інгредієнти. Шеф-кухар взяв для приготування майонезу пасту з петрушки, котра залишилася після приготування зеленої олії.



Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського

Замість естрагону можна обрати кріп, пасту карі, спеції до Том Ям, тахіну або в'ялені томати. Вибір залежить від ваших смакових вподобань.



Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського

Ретельно збийте всі інгредієнти ручним блендером.

Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського