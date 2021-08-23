Шовковий тофу – це вид дуже м'якого цього соєвого продукту. Він чудово підходить для приготування вегетаріанського майонезу, адже його структура надзвичайно ніжна.
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Такий майонез можна готувати у період посту, або якщо ви не вживаєте яєць. Він доволі дієтичний, але не слід ним надто захоплюватися. Корегувати смак майонезу можна за допомогою зміни інгредієнту – естрагону.
Рецепт пісного майонезу з тофу
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- У чашу блендера викладіть всі інгредієнти. Шеф-кухар взяв для приготування майонезу пасту з петрушки, котра залишилася після приготування зеленої олії.
Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського
- Замість естрагону можна обрати кріп, пасту карі, спеції до Том Ям, тахіну або в'ялені томати. Вибір залежить від ваших смакових вподобань.
Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського
- Ретельно збийте всі інгредієнти ручним блендером.
Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського
- Збивайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Готовий майонез можна додавати до холодних страв і закусок, або їсти з улюбленими овочами. Смачного!