Шовковий тофу – це вид дуже м'якого цього соєвого продукту. Він чудово підходить для приготування вегетаріанського майонезу, адже його структура надзвичайно ніжна.

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Такий майонез можна готувати у період посту, або якщо ви не вживаєте яєць. Він доволі дієтичний, але не слід ним надто захоплюватися. Корегувати смак майонезу можна за допомогою зміни інгредієнту – естрагону.

Рецепт пісного майонезу з тофу

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

майонез
Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського

Приготування:

  1. У чашу блендера викладіть всі інгредієнти. Шеф-кухар взяв для приготування майонезу пасту з петрушки, котра залишилася після приготування зеленої олії.

майонез
Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського

  1. Замість естрагону можна обрати кріп, пасту карі, спеції до Том Ям, тахіну або в'ялені томати. Вибір залежить від ваших смакових вподобань.

майонез
Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського

  1. Ретельно збийте всі інгредієнти ручним блендером.

майонез

Майонез з тофу / Фото Володимира Ярославського

  1. Збивайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Готовий майонез можна додавати до холодних страв і закусок, або їсти з улюбленими овочами. Смачного!