Диетичная заправка: рецепт вегетарианского майонеза из шелкового тофу

23 августа 2021 , 11:02
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Владимир Ярославский

Магазинный майонез содержит много консервантов, слишком жирный – в общем, никакой пользы для ни здоровья, ни для фигуры. Если вы также решили отказаться от этой заурядной заправки, шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом постного майонеза на основе нежного шелкового тофу.

Шелковый тофу – мягкий сорт соевого сыра. У него очень нежная структура, поэтому он является отличной основой для вегетарианского майонеза.

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Такой майонез можно готовить в пост или если вы не едите яиц. Разнообразить вкус вегетарианской заправки можно с помощью специй, например эстрагона.

Рецепт постного майонеза из тофу

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2


Майонез из тофу / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 350 г шелковистого тофу;
– 130 мл оливкового масла;
– 12 мл лимонного сока;
– соль – по вашему вкусу;
– 10 г эстрагона;
– 25 г петрушки;
– 20 г чесночного конфи.

Приготовление:

  1. В чашу блендера выложите все ингредиенты. Шеф-повар взял для приготовления майонеза пасту из петрушки, которая осталась после приготовления зеленого масла.


Ингредиенты для майонеза из тофу / Фото Владимира Ярославского

  1. Вместо эстрагона можно выбрать укроп, пасту карри, специи к том ям, тахину или вяленые томаты. Выбор зависит от ваших вкусовых предпочтений.


Майонез из тофу: приготовление / Фото Владимира Ярославского

  1. Тщательно взбейте все ингредиенты ручным блендером.


Майонез из тофу: приправляем тархуном / Фото Владимира Ярославского

  1. Взбивайте все ингредиенты до однородной консистенции. Готовый майонез можно добавлять к холодным блюдам и закускам, или есть с любимыми овощами. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак