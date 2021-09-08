Все пропало: самое дешевое заведение с отличием гида Мишлен лишилось своей единственной звезды

Hawker Chan – сингапурский киоск, известный самым дешевым в мире блюдом с отличием Michelin. Славу заведению принесла простая, но вкусная куриная лапша с соевым соусом за 2,50 доллара. В 2016 году именно она получила от мишленовскую звезду.

1 сентября в Сингапуре вышел новый выпуск путеводителя "Мишлен", в котором звезды у Hawker Chan уже нет. Гид отозвал свою награду за ухудшение качества "звездного" блюда.

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Количество не значит качество

На волне дикого ажиотажа после присуждения заветной звезды Hawker Chan стал стремительно развиваться – и качество его меню упало.



Блюдо, получившее звезду Мишлен / Фото what mary loves

Мы действительно надеемся понять, почему гид Michelin исключил нас из списка в этом году. Но мы также понимаем, что у каждого есть свое мнение, когда дело доходит до выбора блюд. Мы продолжим подавать вкусные и доступные блюда,

– рассказали представители Hawker Chan.

От одного киоска в центре китайского квартала заведение доросло до франчайзингового ресторана, который расположился в Таиланде и на Филиппинах. Действительно ли уровень качества блюда пошатнула популярность, а масла в огонь подлила пандемия коронавируса – остается только догадываться.

Сингапурский шеф-повар Чан Хон Мен, основатель Hawker Chan / Фото CNN

Словами не описать, насколько мы благодарны нашим клиентам, которые поддерживают нас все эти годы. Мы и в дальнейшем будем упорно работать и стремиться к совершенству в подаче лучшей курятины с соевым соусом по приемлемой для кошелька цене,

– говорится в сообщении Hawker Chan.

Согласно сообщению на официальной странице заведения в соцсети фейсбук, шеф-повар и глава заведения Чан Хон Мен, не собирается сдаваться. Он и в дальнейшем будет готовить свое фирменное блюдо по секретному рецепту и продавать его людям.