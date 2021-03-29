Пройдите тест и узнайте, какие из этих утверждений о курятине являются правдой, а какие – мифом.

Курятина – мясо, которое чаще всего бывает на столах украинцев. Однако несмотря на всенародную популярность и научно доказанную пользу этого продукта, о нем до сих пор бытуют странные (и ничем не обоснованные) стереотипы.

Кто-то убежден, что курятина не содержит достаточного количества необходимых питательных веществ, кто-то – что птица на всех украинских птицефабриках выращивается с применением антибиотиков и гормонов роста. Попробуем выяснить, как все обстоит на самом деле.

Пройдите тест на знание фактов о курином мясе:

Публикация создана при поддержке ТМ "Наша Ряба".