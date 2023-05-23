Клубника – один из лучших подарков лета, который обожают как взрослые, так и дети. Для того чтобы насладиться ягодами, нужно только помыть и почистить от стебля. Впрочем, даже здесь есть ошибки, которые часто совершал каждый из нас.

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Подготовка клубники к потреблению: что нужно знать

Наверное, никому не нужно напоминать, что плоды клубники надо хорошо мыть и тщательно очищать. Чувствовать на зубах песок или другие посторонние предметы не очень приятно, поэтому лучше не лениться и хорошо помыть ягоды.

Летнее наслаждение / Фото Pixabay

Иногда можно встретить клубнику, которая продается в покрытой пленкой таре и кажется чистой. Не стоит обманывать себя – на ягодах могло осесть много бактерий, и под пленкой их количество только возросло, поэтому их также нужно тщательно помыть.

Что касается удаления плодоножек, то здесь есть один любопытный момент. Обычно мы удаляем их перед мойкой, ведь это как минимум удобнее. На самом деле это ошибка, ведь возрастает риск того, что в процессе мытья грязь попадет внутрь ягоды, что вряд ли кто-нибудь назовет желаемым эффектом. В общем на вкус это не повлияет, но есть грязные ягоды просто неприятно.

Также известно, что преждевременное выдергивание стеблей лишит ягоду части минералов и витаминов. Вымыть и почистить клубнику несложно, но лучше делать это нужно по определенному алгоритму.