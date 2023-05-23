Полуниця – один з найкращих подарунків літа, який обожнюють як дорослі, так і діти. Для того, щоб посмакувати ягоди, потрібно лише помити та почистити від стебла. Втім, навіть тут є помилки, які часто робив кожен з нас.

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Підготовка полуниці до споживання: що потрібно знати

Напевно, нікому не потрібно нагадувати про те, що плоди полуниці треба добре мити та ретельно очищати. Відчувати на зубах пісок або інші сторонні предмети не надто приємно, тому краще не лінуватися та добре помити ягоди.

Літня насолода / Фото Pixabay

Інколи можна зустріти полуницю, яка продається у накритій плівкою тарі та видається чистою. Не варто себе обманювати – на ягодах могло осісти багато бактерій, і під плівкою їх кількість лише зросла, тому їх також потрібно ретельно помити.

Що стосується видалення плодоніжок, то тут є один цікавий момент. Зазвичай ми видаляємо їх перед миттям, адже це як мінімум зручніше. Насправді це помилка, адже зростає ризик того, що в процесі миття бруд потрапить всередину ягоди, що навряд чи хтось назве бажаним ефектом. Загалом на смак це не вплине, але їсти брудні ягоди просто неприємно.

Також відомо, що передчасне висмикування стебел позбавить ягоду частини мінералів та вітамінів. Помити та почистити полуницю нескладно, але краще робити це потрібно за певним алгоритмом.