Рыба – очень вкусный продукт. Чешуя, разлетающаяся по всей кухне, растущий беспорядок и нервозность не способствуют радости даже от самого вкусного блюда. Однако есть один способ, который превратит чистку рыбы в рутинное дело.

К теме Не придется открывать форточку: как жарить рыбу, чтобы не было запаха

Чем можно легко и быстро почистить рыбу

Предлагаем вам простой, но быстрый способ снять чешую с рыбы с помощью ложки. Это действительно блестящий и простой способ шелушения рыбы.

Такая вкусная рыбка / Фото unsplash

С помощью ребра ложки со стороны хвостика подцепите чешуйки и решительно двигайте их к голове. Прелесть этого метода в том, что уборка происходит быстро и сохраняется порядок. Ничего не разбрызгивается по кухне. Это способ такой хороший потому, что закругленная ложка предотвращает разбрызгивание.

Какую рыбу можно почистить ложкой

Этот способ очистки рыбы от чешуи можно использовать для любой рыбы с крупной чешуей. Подходит для чистки карпа, белого амура, карася, окуня и форели.

Лучше узнать детали: как выбрать клубнику.