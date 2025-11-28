Можно будет разве что обои клеить: популярная грубая ошибка при приготовлении пюре

Тарелка сливочного картофельного пюре – это отличное дополнение к любому блюду. Кажется, что испортить такую классику невозможно, однако есть ошибки, которые справятся с этой задачей.

Вместо нежного пюре легко получить клейкую массу, которую хоть сейчас на стену наносить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern living. Чтобы этого избежать, стоит знать, каких действий пюре "не любит".

Что не стоит добавлять в картофельное пюре?

Для кремового, рыхлого картофельного пюре используйте картофель с высоким содержанием крахмала. Толстокожие сорта картофеля сорта лучше поглощают приправы, масло и сливки, чем любой другой картофель.

Не кладите нарезанный кубиками картофель в кастрюлю с кипящей водой. Внешняя часть картофеля переварится, прежде чем внутри станет мягкой.

Некоторые ошибки испортят ваше пюре / Фото unsplash

Для равномерного приготовления положите картофель в большую кастрюлю, залейте холодной водой примерно на несколько сантиметров выше картофеля, поставьте кастрюлю на плиту и начните варить. Когда вода закипит, уменьшите температуру до слабого кипения, чтобы картофель равномерно проварился и сохранил свою форму.

Постоянное кипение воды может привести к тому, что картофель потеряет слишком скоро станет мягким. Как только картофель станет мягким, откиньте его на дуршлаг и верните в теплую кастрюлю на слабый огонь. Оставьте ее примерно на 5 минут и осторожно переверните картофель, чтобы убедиться, что он не прилип ко дну кастрюли.

В чем секрет идеального картофельного пюре?

Используйте ручной пестик или картофеледавку. Так вам удастся максимально сохранить кремовую текстуру, пишет SpendWithPennies.

Электрический миксер или кухонный комбайн также подходят, но они также могут расщепить крахмал в картофеле. Ими труднее контролировать силу размешивания, поэтому пюре может стать клейким.

