Трубочки с кремом – это то лакомство, которое непременно погрузит в сладкие воспоминания о детстве, когда бабушка делала все, чтобы начать сладким. 24 Канал предлагает пережить эти волшебные мгновения снова с рецептом портала Ania gotuje.
Как приготовить трубочки с кремом?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 500 граммов муки;
– 200 граммов сливок;
– 250 граммов холодного сливочного масла;
– яйцо;
– ложка сахарной пудры;
крем:
– 250 миллилитров сливок (30%);
– 250 граммов сыра маскарпоне;
– 4 столовые ложки сахарной пудры.
Вкус детства / Фото "Домашние рецепты"
Приготовление:
- Муку просейте на рабочую поверхность, добавьте кубики холодного масла, яйцо, сливки и сахарную пудру.
- Быстро замесите тесто, заверните его в фольгу и поставьте в холодильник примерно на час.
- Охлажденное тесто поделите на порции, раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1,5 сантиметра.
- Сделайте импровизированные формочки: сложите алюминиевую фольгу несколько раз, пока не получите плотный прямоугольник длиной 6 – 7 сантиметра, и накрутите тесто на эти трубочки.
- Разложите заготовки на противень и запекайте примерно 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.
- Дайте готовым трубочкам полностью остыть.
- Для крема взбейте сливки до густоты, добавьте маскарпоне и сахарную пудру.
- Наполните трубочки кремом и притрусите пудрой перед подачей.
Как взбить сливки?
Жирные сливки – это не единственный секрет идеального крема. Кроме того, они должны быть очень хорошо охлажденными, подсказывает портал Pysznosci.
Посуду и венчики миксера также стоит поставить в холодильник. Взбивать сливки нужно на низкой скорости, постепенно ее повышая, так вы получите крем идеальной консистенции.
