Узнайте как правильно: нужно ли мыть квашеную капусту перед приготовлением

8 января 2024, 18:01
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przyslij przepis

Квашеная капуста – это тот продукт, который есть в каждом украинском доме. Как его нужно правильно приготовить, чтобы вкус и питательность слились в гармонии?

Иногда квашеная капуста может быть слишком кислой, и некоторые хозяйки могут промыть капусту. Но это ошибка. Существует другой способ, которым следует воспользоваться в таких случаях.

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Нужно ли мыть капусту

Квашеная капуста – очень полезное дополнение к ужину. Она обладает кислым вкусом, поэтому некоторые люди промывают ее перед использованием. Этого делать не нужно.

Капуста начинает бродить от бактерий, которые находятся на поверхности листьев, и смывать их не стоит. Промывание капусты избавит ее от питательных ингредиентов, оставляя в основном целлюлозу и лигнин, то есть клетчатку, которая строит клетки растений и не растворяется в воде.

Что делать со слишком кислой капустой

Если капуста слишком кислая, лучше отжать сок и приправить специями. Вместо того чтобы промывать квашеную капусту, просто выберите правильные специи.

Майоран, можжевельник или тмин – это пряности, которые прекрасно подчеркивают вкус капусты, смягчают кислинку и делают блюдо невероятным. Также можно добавить белокочанную капусту: вкус остается выразительным, но излишняя кислотность исчезнет.

Рецепт гуляша с капустой и мясом

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 грамм нежирной свинины (желательно лопатки);
– 2 большие луковицы;
– 600 грамм квашеной капусты;
– 0,5 литра бульона;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– паприка по вкусу;
– тмин по вкусу;
– перец душистый по вкусу;
– лавровый лист по вкусу;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите мясо и нарежьте кубиками.
  2. Лук очистить и порезать кружочками. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло.
  3. Добавить лук и обжарить до прозрачности.
  4. Добавить нарезанное мясо и жарить несколько минут, часто помешивая.
  5. Нарежьте капусту.
  6. Если он слишком кислый, его можно осторожно смыть. Добавьте в горшок.
  7. Залейте все бульоном.
  8. Добавьте лавровый лист и душистый перец.
  9. Варите на медленном огне до мягкости мяса (примерно 40 – 60 минут), периодически помешивая.
  10. Приправьте сладкой паприкой, тмином, солью и перцем по вкусу.
  11. Подавать с хлебом или картофелем.

Следует быть осторожным: как правильно использовать специи.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська