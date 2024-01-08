Иногда квашеная капуста может быть слишком кислой, и некоторые хозяйки могут промыть капусту. Но это ошибка. Существует другой способ, которым следует воспользоваться в таких случаях.
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Нужно ли мыть капусту
Квашеная капуста – очень полезное дополнение к ужину. Она обладает кислым вкусом, поэтому некоторые люди промывают ее перед использованием. Этого делать не нужно.
Капуста начинает бродить от бактерий, которые находятся на поверхности листьев, и смывать их не стоит. Промывание капусты избавит ее от питательных ингредиентов, оставляя в основном целлюлозу и лигнин, то есть клетчатку, которая строит клетки растений и не растворяется в воде.
Что делать со слишком кислой капустой
Если капуста слишком кислая, лучше отжать сок и приправить специями. Вместо того чтобы промывать квашеную капусту, просто выберите правильные специи.
Майоран, можжевельник или тмин – это пряности, которые прекрасно подчеркивают вкус капусты, смягчают кислинку и делают блюдо невероятным. Также можно добавить белокочанную капусту: вкус остается выразительным, но излишняя кислотность исчезнет.
Рецепт гуляша с капустой и мясом
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Очистите мясо и нарежьте кубиками.
- Лук очистить и порезать кружочками. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло.
- Добавить лук и обжарить до прозрачности.
- Добавить нарезанное мясо и жарить несколько минут, часто помешивая.
- Нарежьте капусту.
- Если он слишком кислый, его можно осторожно смыть. Добавьте в горшок.
- Залейте все бульоном.
- Добавьте лавровый лист и душистый перец.
- Варите на медленном огне до мягкости мяса (примерно 40 – 60 минут), периодически помешивая.
- Приправьте сладкой паприкой, тмином, солью и перцем по вкусу.
- Подавать с хлебом или картофелем.