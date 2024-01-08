Иногда квашеная капуста может быть слишком кислой, и некоторые хозяйки могут промыть капусту. Но это ошибка. Существует другой способ, которым следует воспользоваться в таких случаях.

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Нужно ли мыть капусту

Квашеная капуста – очень полезное дополнение к ужину. Она обладает кислым вкусом, поэтому некоторые люди промывают ее перед использованием. Этого делать не нужно.

Капуста начинает бродить от бактерий, которые находятся на поверхности листьев, и смывать их не стоит. Промывание капусты избавит ее от питательных ингредиентов, оставляя в основном целлюлозу и лигнин, то есть клетчатку, которая строит клетки растений и не растворяется в воде.

Что делать со слишком кислой капустой

Если капуста слишком кислая, лучше отжать сок и приправить специями. Вместо того чтобы промывать квашеную капусту, просто выберите правильные специи.

Майоран, можжевельник или тмин – это пряности, которые прекрасно подчеркивают вкус капусты, смягчают кислинку и делают блюдо невероятным. Также можно добавить белокочанную капусту: вкус остается выразительным, но излишняя кислотность исчезнет.

Рецепт гуляша с капустой и мясом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 грамм нежирной свинины (желательно лопатки);

– 2 большие луковицы;

– 600 грамм квашеной капусты;

– 0,5 литра бульона;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– паприка по вкусу;

– тмин по вкусу;

– перец душистый по вкусу;

– лавровый лист по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите мясо и нарежьте кубиками. Лук очистить и порезать кружочками. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Добавить лук и обжарить до прозрачности. Добавить нарезанное мясо и жарить несколько минут, часто помешивая. Нарежьте капусту. Если он слишком кислый, его можно осторожно смыть. Добавьте в горшок. Залейте все бульоном. Добавьте лавровый лист и душистый перец. Варите на медленном огне до мягкости мяса (примерно 40 – 60 минут), периодически помешивая. Приправьте сладкой паприкой, тмином, солью и перцем по вкусу. Подавать с хлебом или картофелем.

Следует быть осторожным: как правильно использовать специи.