На первый взгляд, все кажется очень простым. Но не следует сбрасывать мелочь со счета. Идеальный результат зависит именно от мелочей, поэтому им важно уделить особое внимание.

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Как сделать идеальное тесто

Течение – враг теста. Из-за него оно может не подняться, а на его поверхности образуется корочка. Поверхность, на которой будете раскатывать тесто, обязательно смажьте растительным маслом – так не придется беспокоиться из-за прилипания. Хорошо разогретая духовка – еще один базовый секрет удачной выпечки. Есть и другие советы, о которых следует помнить.

Секреты идеальной выпечки / Фото unsplash

Дрожжевое тесто хорошо поднимется только в том случае, если все продукты при затворении были теплыми. Еще один секрет: сухие дрожжи кладут в муку при замещении, а из прессованных нужно приготовить опару и дать ей немного постоять перед затворением.

Песочное тесто после затворения 30 – 60 минут нужно выдержать в холоде. Перед выпеканием в тесто для бисквита следует добавить ложку крахмала, выпекать его нужно сразу после замешивания.

Добавки к тесту

Изюм – распространенное дополнение к тесту. Чтобы выпечка не оседала, изюм перед добавлением в тесто нужно обкатать в муке.

В песочное тесто можно попытаться дать ложку майонеза – оно станет более рассыпчатым и нежным. Слоеное тесто нужно прокалывать, чтобы обеспечить выход пара.

Чтобы яблоки в яблочном пироге сохранили форму, их нужно посыпать крахмалом. Смазка выпечки яйцом – обязательный этап приготовления. По завершении не вынимайте противень сразу, а дайте выпечке некоторое время "отдохнуть" при открытой дверце духовки.

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