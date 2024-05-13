Две недели – как на картинке: оригинальный секрет, который поможет сохранить свежесть бананов

Банан – один из самых распространенных фруктов на наших столах. Его актуальность не теряется в течение года, однако когда на улице жара, хранить их становится нелегко.

Трудно заставить себя ничего не покупать впрок, а особенно, когда речь идет о бананах. Но с каждым днем они теряют свой вид, и иногда кажется, что предотвратить это просто невозможно.

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Когда бананы покрываются коричневыми пятнами, это означает, что сначала они просто будут еще слаще. Вот только для эстетов это не аргумент, поэтому важно позаботиться и об их внешнем виде.

Одним из полезных лайфхаков поделился пользователь ТикТок под никнеймом @that40yearguy. Он показал способ, который позволяет сохранить свежий вид бананов в течение двух недель.

У бананов особая эстетика / Фото Pixabay

Все, что нужно сделать – просто погрузить бананы в холодную воду. Если держать их так несколько дней, то коричневые пятна на кожуре могут проявиться, но внутри плод останется твердым и свежим.

Еще один способ – обернуть бананы пищевой пленкой. Он работает аналогично, поэтому каждый может выбрать то, что ему больше нравится.