Этот салат может слегка напоминать знаменитый Нисуаз. Готовить его легко, а питательностью он может превзойти многие основные блюда.
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Рецепт салата из тунца и фасоли
Время: 15 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Стручковую фасоль варим 4 минуты и опускаем в миску с холодной водой.
- Варим яйца вкрутую, чистим и нарезаем четвертинками.
- Ингредиенты для заправки смешиваем вместе.
- Смешиваем ингредиенты для салата, заправляем и хорошо перемешиваем, сверху выкладываем яйца.
Приятного аппетита!