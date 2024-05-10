Этот салат может слегка напоминать знаменитый Нисуаз. Готовить его легко, а питательностью он может превзойти многие основные блюда.

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Рецепт салата из тунца и фасоли

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Стручковую фасоль варим 4 минуты и опускаем в миску с холодной водой.
  2. Варим яйца вкрутую, чистим и нарезаем четвертинками.
  3. Ингредиенты для заправки смешиваем вместе.
  4. Смешиваем ингредиенты для салата, заправляем и хорошо перемешиваем, сверху выкладываем яйца.

Приятного аппетита!