Пригодится каждой хозяйке: почему бананы не стоит держать в холодильнике

Правильное хранение фруктов – не такая простая задача, которой может показаться. Особенно это касается бананов, которые довольно капризны к своей среде.

Бананы – один из самых популярных и любимых для нас фруктов на протяжении целого года. Поскольку съесть все сразу не удается никогда, стоит позаботиться о том, чтобы дольше сохранить их свежесть и вкус.

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Никакого холодильника

Быстрая порча

Всегда помните: низкая температура холодильника окажет негативное влияние на банан. Это тропический фрукт, для которого комфортной температурой является 12 – 15 градусов Цельсия. При более низкой температуре бананы быстро почернеют.

Потеря вкуса и текстуры

В холоде бананы быстро потеряют жесткость, а вкус станет более водянистым, хотя и слаще. Впрочем, особой аппетитности такие бананы точно не будут, а об их аромате точно придется забыть.

Изменение химического состава

Состав бананов способствует быстрому созреванию при низких температурах. Следовательно, холодильник не только сократит время хранения, но и изменит пропорции состава самого фрукта.

Посторонние запахи

Бананы очень хорошо абсорбируют запахи других фруктов. Вряд ли вас захочется почувствовать овощные или мясные нотки в десерте или даже при обычном потреблении самого фрукта.

Как правильно хранить бананы

Этот фрукт лучше всего сохраняет свои свойства при комнатных условиях, при 12 – 15 градусах по Цельсию. В некоторых случаях бананы можно ставить в холодильник, но лучше вынимать их за несколько дней до потребления.