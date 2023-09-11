Банани – один із найпопулярніших та найулюбленіших для нас фруктів впродовж цілого року. Оскільки з'їсти всі одразу не вдається ніколи, варто потурбуватися про те, щоб якомога довше зберегти їхню свіжість та смак.

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Ніякого холодильника

Швидке псування

Завжди пам'ятайте: низька температура холодильника негативно вплине на банан. Це тропічний фрукт, для якого комфортною температурою є 12 – 15 градусів за Цельсієм. При нижчій температурі банани швидко почорніють.

Втрата смаку та текстури

У холоді банани швидко втратять твердість, а смак стане більш водянистим, хоча й солодшим. Втім, особливої апетитності такі банани точно не матимуть, а про їхній аромат точно доведеться забути.

Зміна хімічного складу

Склад бананів сприяє швидкому дозріванню при низьких температурах. Відтак, холодильник не лише скоротить час зберігання, а й змінить пропорції складу самого фрукту.

Сторонні запахи

Банани дуже добре абсорбують запахи інших фруктів. Навряд чи вас захочеться відчути овочеві чи м'ясні нотки у десерті, чи навіть при звичайному споживанні самого фрукту.

Як правильно зберігати банани

Цей фрукт найкраще зберігає свої властивості за кімнатних умов, при 12 – 15 градусах за Цельсієм. У деяких випадках банани можна ставити у холодильник, але тоді краще виймати їх за декілька днів до споживання.