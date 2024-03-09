Обязательно ли нужен холодильник: где хранить картошку, чтобы не портилась

Картофель – достаточно "выносливый" продукт, но только правильное хранение обеспечит гарантию того, что вы долго сможете наслаждаться этим овощем. Где лучше всего хранить картофель, чтобы сохранить его свежесть и вкус?

Картофель – это одна из незаменимых составляющих украинского рациона. Но порой у нас его больше, чем можно его использовать. Как правильно хранить этот корнеплод, чтобы он не испортился?

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Можно ли хранить картофель в холодильнике

Многие люди предполагают, что лучшее место для хранения картофеля – это холодильник. Однако это не совсем правильно. Холод и влага может изменить вкус и текстуру картофеля, делая его менее вкусным и более хрупким. Кроме того, влажность в холодильнике может привести к более быстрой порче. Поэтому лучше избегать хранения картофеля в холодильнике.

Из картофеля можно приготовить большое количество блюд / Фото unsplash

Где лучшее место для хранения

Лучшее место для хранения картофеля – это прохладное, темное и проветриваемое место. Идеальным вариантом является подвальное помещение или погреб, где температура обычно остается стабильной и прохладной. Также можно хранить картофель в корзинах или сетках.

Сколько его можно хранить

Картофель можно хранить в течение нескольких недель или даже месяцев, при наличии соответствующих условий. Первые признаки порчи будут проявляться в виде пятен, плесени, неприятного запаха и прорастания.

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