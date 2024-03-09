Картопля – це одна з незамінних складових українського раціону. Але часом у нас її більше, ніж можна її використати. Як правильно зберігати цей коренеплід, щоб він не зіпсувався?

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Чи можна зберігати картоплю у холодильнику

Багато людей припускають, що найкраще місце для зберігання картоплі – це холодильник. Проте це не зовсім правильно. Холод та волога може змінити смак та текстуру картоплі, роблячи її менш смачною та більш крихкою. Крім того, вологість у холодильнику може призвести до швидшого псування. Тож краще уникати зберігання картоплі у холодильнику.

З картоплі можна приготувати велику кількість страв / Фото unsplash

Де найкраще місце для зберігання

Найкраще місце для зберігання картоплі – це прохолодне, темне і провітрюване місце. Ідеальним варіантом є підвальне приміщення або погріб, де температура зазвичай залишається стабільною і прохолодною. Також можна зберігати картоплю в корзинах або сітках.

Скільки її можна зберігати

Картоплю можна зберігати впродовж кількох тижнів або навіть місяців, за наявності відповідних умов. Перші ознаки псування будуть проявлятися у вигляді плям, плісняви, неприємного запаху та проростання.

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