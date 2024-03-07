Этому вкусному украинскому блюду более ста лет. Его рецепт передают из поколения в поколение, отмечает 78-летняя местная хозяйка Наталья Стецюк. По словам женщины, кашу готовят из пшена, молока, яиц, сахара, мака, масла и щепотки соли.
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В чем особенность этого блюда
В ноябре 2022 года кашу "Зозуля" внесли в перечень объектов нематериального культурного наследия. Наталья Стецюк раскрыла свои секреты, которой ей еще передала мама.
Теперь традиции женщина передает детям, внукам и правнукам, чтобы те ценили и берегли украинское. Эту кашу винничанка готовит в горшке, в печи. Поскольку не у каждого в доме есть печь, воспользуйтесь рецептом, который адаптирован под современную кухню.
Рецепт каши "Зозуля"
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Поместите кашу в глубокую кастрюлю и залейте кипятком.
- Отставьте на 15 минут.
- После промойте под проточной водой.
- Мак тоже залейте кипятком на 15 минут и процедите.
- Кашу разложите в керамические горшочки и залейте молоком.
- Тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Поместите туда кашу на 20 минут. Следите, чтобы молоко при закипании не сбежало.
- Яйца соедините с сахаром, солью, ванильным сахаром и тщательно размешайте пока все ингредиенты не соединятся.
- Влейте в кашу яичную массу, положите мак и хорошо перемешайте ложкой. Добавьте половину масла и перемешайте.
- Накройте крышками и отправьте обратно в духовку на 10 – 15 минут. Достаньте готовую кашу, перемешайте и добавьте остальное масло.