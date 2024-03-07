Этому вкусному украинскому блюду более ста лет. Его рецепт передают из поколения в поколение, отмечает 78-летняя местная хозяйка Наталья Стецюк. По словам женщины, кашу готовят из пшена, молока, яиц, сахара, мака, масла и щепотки соли.

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В чем особенность этого блюда

В ноябре 2022 года кашу "Зозуля" внесли в перечень объектов нематериального культурного наследия. Наталья Стецюк раскрыла свои секреты, которой ей еще передала мама.

Теперь традиции женщина передает детям, внукам и правнукам, чтобы те ценили и берегли украинское. Эту кашу винничанка готовит в горшке, в печи. Поскольку не у каждого в доме есть печь, воспользуйтесь рецептом, который адаптирован под современную кухню.

Рецепт каши "Зозуля"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 грамм пшена;

– 330 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 65 грамм сахара;

– щепотка соли;

– 10 грамм ванильного сахара;

– 45 грамм мака;

– 80 грамм масла.

Приготовление:

Поместите кашу в глубокую кастрюлю и залейте кипятком. Отставьте на 15 минут. После промойте под проточной водой. Мак тоже залейте кипятком на 15 минут и процедите. Кашу разложите в керамические горшочки и залейте молоком. Тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 190 градусов. Поместите туда кашу на 20 минут. Следите, чтобы молоко при закипании не сбежало. Яйца соедините с сахаром, солью, ванильным сахаром и тщательно размешайте пока все ингредиенты не соединятся. Влейте в кашу яичную массу, положите мак и хорошо перемешайте ложкой. Добавьте половину масла и перемешайте. Накройте крышками и отправьте обратно в духовку на 10 – 15 минут. Достаньте готовую кашу, перемешайте и добавьте остальное масло.

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