Немедленно вынимайте помидоры из холодильника: где правильно хранить этот овощ

Правильное хранение – залог длительной свежести продуктов. Однако мы часто и бессознательно совершаем ошибки, из-за которых овощи теряют свою свежесть крайне быстро.

Из-за неправильного хранения продукты становятся неаппетитными, невкусными, изменяют цвет и структуру, поэтому быстрее попадают в помойку. Это может вызвать недоумение, но холодильник – не всегда удачное место для хранения овощей.

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Почему овощи лучше хранить в другом месте

Хранение определенной пищи в холодильнике может привести к изменению вкуса, структуры и ускорить процесс порчи. Не все овощи любят низкие температуры. Ян Антоняк, по специальности пищевой технолог, объясняет в своем блоге "Пищевой технолог советует", какие овощи не стоит класть в холодильник.

Как правильно хранить продукты / Фото unsplash

Помидоры

Как объясняет специалист, эти овощи в холодильнике становятся водянистыми и потеряют свой вкус. Комнатная температура для них гораздо лучше. Их следует положить в корзину или на тарелку, желательно стеблями вверх и без других продуктов. Так они могут храниться около недели.

Огурцы

Огурцы чувствуют себя гораздо лучше без холодильника – при низких температурах меняется их структура, они размягчаются и становятся губчатыми. Хранить их нужно так же, как и помидоры.

Кабачок и баклажан

Их следует положить в корзину или на тарелку как можно дальше от других продуктов. Хранить его в таком виде можно неделю. В холодильнике они быстро размягчаются.

Морковь, картофель и лук

В холодильнике эти овощи начинают прорастать и становятся сладкими. Потому храните их в сухом месте при комнатной температуре. Хорошо подойдет темный и просторный шкаф или корзина. В этих условиях они проживут несколько недель.

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