Легко разочароваться, когда вы варите несколько яиц и каждое из них трудно почистить. Особенно когда половина яйца застревает в скорлупе – ее невозможно почистить и в конце концов от нее мало что остается.

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Такое яйцо мы точно не захотим подавать на стол. Если вы хотите избежать подобных проблем с чисткой яиц, следует воспользоваться методами, доказавшими свою действенность, хотя и мало кому известны.

Как быстро очистить яйца

Вы любите есть вкрутую сваренные яйца, но ненавидите их чистить? Просто добавьте немного пищевой соды в воду, в которой вы их варите. Благодаря этому скорлупа легко снимется с яйца и вы больше не будете тратить белок.

Как правильно варить яйца / Фото unsplash

Пищевая сода – это вещество, повышающее pH яиц. Это облегчает снятие оболочки. Добавьте чайную ложку пищевой соды в воду и варите яйца, как обычно – 6 – 12 минут.

Способ 1. Когда яйца сварятся, оставьте их остывать. Для усиления эффекта прибавьте половину чайной ложки соды. Затем начинайте снимать шкурку. Готов!

Способ 2. Этот метод подойдет, если вам нужно почистить многие яйца и вы не хотите, чтобы это заняло весь день. Сварите яйца с водой и содой. Когда они сварятся, положите их в кастрюлю с ледяной водой. Накройте крышкой и немного взболтайте. Затем очистите яйца под проточной водой.

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