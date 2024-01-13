Через неправильне зберігання продукти стають неапетитними, несмачними, змінюють колір і структуру, тому швидше потрапляють у смітник. Це може викликати здивування, але холодильник – не завжди вдале місце для зберігання овочів.

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Чому овочі краще зберігати в іншому місці

Зберігання певної їжі в холодильнику може призвести до зміни смаку, структури та навіть прискорити процес псування. Не всі овочі люблять низькі температури. Ян Антоняк, який за фахом є харчовим технологом, пояснює у своєму блозі "Харчовий технолог радить", які овочі не варто класти в холодильник.

Як правильно зберігати продукти / Фото unsplash

Помідори

Як пояснює фахівець, ці овочі в холодильнику стають водянистими і втратять свій смак. Кімнатна температура для них набагато краща. Їх варто покласти в кошик або на тарілку, бажано стеблами вгору і без інших продуктів. Так вони можуть зберігатися близько тижня.

Огірки

Огірки почуваються набагато краще без холодильника – при низьких температурах змінюється їх структура, вони розм’якшуються і стають губчастими. Зберігати їх потрібно так само як і помідори.

Кабачок і баклажан

Їх варто покласти у кошик або на тарілку якомога далі від інших продуктів. Зберігати їх у такому вигляді можна тиждень. У холодильнику вони швидко розм'якшуються.

Морква, картопля і цибуля

У холодильнику ці овочі починають проростати та стають солодкими. Тому зберігайте їх у сухому місці при кімнатній температурі. Добре підійде темна і простора шафа або кошик. У таких умовах вони проживуть кілька тижнів.

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