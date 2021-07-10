Ошибки в работе с шоколадом и как правильно его хранить: советы кондитера
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Хоть Лиза Глинская не шоколатье, но об этом продукте знает много. Проанализировав, практикуя и учась на своих ошибках, кондитер вывела свои правила работы с шоколадом. Берите тетрадь и записывайте полезные советы от кондитера!
Шоколад – капризный и деликатный продукт, так как при неправильном обращении он может свернуться, не застыть или задубеть.
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Кондитер Лиза Глинская поделилась полезными и действенными советами, которые обязательно нужно учесть при работе с шоколадом, чтобы не испортить продукт и будущий десерт.
Шоколад / Фото Правда
Как хранить шоколад
- Идеальная температура для хранения шоколада – от 16 – 19 градусов. То есть хранить его в холодильнике нельзя, так как он покроется белыми пятнами.
- Шоколад не любит жару, солнце и тепло. Как и при переохлаждении, он покрывается белыми пятнами. Лучшее место для хранения шоколада там, где темно и прохладно.
- Шоколад боится воды. При повышенной влажности на нем может появиться плесень.
- Храните шоколад в его родной, целой упаковке или в пищевом контейнере.
Ошибки в работе с шоколадом
Температура – главное условие в работе с шоколадом. Больше всего ошибок происходит как раз на этом этапе, потому что не все о ней знают и придерживаются.
Черный шоколад / Фото УП
Если шоколад поседел – появился белый налет:
- неудачно затемперированный шоколад;
- слишком медленное охлаждение;
- "перекристаллизация" шоколада.
Шоколад тусклый, не глянцевый:
- шоколад неправильно затемперирован;
- слишком холодная начинка (например в конфетах).
Темперирование шоколада / Фото ВВС
Шоколад не вынимается из формы:
- шоколад неправильно затемперирован;
- слой шоколада слишком тонкий.
Прислушивайтесь к советам и нюансам в работе с шоколадом от кондитера и готовьте без ошибок!