Помилки в роботі з шоколадом та як правильно його зберігати: поради кондитера
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Хоч Ліза Глінська не шоколатьє, але про цей продукт знає багато. Проаналізувавши помилки, практикуючи та навчаючись на своїх помилках кондитерка вивела свої правила роботи з шоколадом. Беріть зошит та занотовуйте корисні поради від кондитерки!
Шоколад – примхливий та делікатний продукт, адже при неправильному поводженні він може згорнутися, не застигнути або задубіти.
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Кондитерка Ліза Глінська поділилася корисними та дієвими порадами, які обов'язково потрібно врахувати при роботі з шоколадом, аби не зіпсувати продукт та майбутній десерт.
Шоколад / Фото Правда
Як зберігати шоколад
- Ідеальна температура для зберігання шоколаду – від 16 – 19 градусів. Тобто зберігати його в холодильнику не можна, адже він вкриється білими плямами.
- Шоколад не любить спеку, сонце та тепло. Як і при переохолодженні, він вкривається білими плямами. Найкраще місце для зберігання шоколаду там, де темно та прохолодно.
- Шоколад боїться води. При підвищеній вологості на ньому може з'явитися пліснява.
- Зберігайте шоколад в його рідній, цілій упаковці або в харчовому контейнері.
Помилки в роботі з шоколадом
Температура – головна умова в роботі з шоколадом. Найбільше помилок відбуваються якраз на цьому етапі, адже не всі про неї знають та дотримуються.
Чорний шоколад / Фото УП
Якщо шоколад посивів – з'явився білий наліт:
- невдало затемперований шоколад;
- надто повільне охолодження;
- "перекристалізація" шоколаду.
Шоколад тьмяний, не глянцевий:
- шоколад неправильно затемперований;
- надто холодна начинка (наприклад в цукерках).
Темперування шоколаду / Фото ВВС
Шоколад не виймається з форми:
- шоколад неправильно затемперований;
- шар шоколаду надто тонкий.
Дослухайтеся порад та нюансів в роботі з шоколадом він кондитерки та готуйте без помилок!