Помилки в роботі з шоколадом та як правильно його зберігати: поради кондитера

10 липня 2021 , 15:07
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Хоч Ліза Глінська не шоколатьє, але про цей продукт знає багато. Проаналізувавши помилки, практикуючи та навчаючись на своїх помилках кондитерка вивела свої правила роботи з шоколадом. Беріть зошит та занотовуйте корисні поради від кондитерки!

Шоколад – примхливий та делікатний продукт, адже при неправильному поводженні він може згорнутися, не застигнути або задубіти.

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Кондитерка Ліза Глінська поділилася корисними та дієвими порадами, які обов'язково потрібно врахувати при роботі з шоколадом, аби не зіпсувати продукт та майбутній десерт.


Шоколад / Фото Правда

Як зберігати шоколад

  1. Ідеальна температура для зберігання шоколаду – від 16 – 19 градусів. Тобто зберігати його в холодильнику не можна, адже він вкриється білими плямами.
  2. Шоколад не любить спеку, сонце та тепло. Як і при переохолодженні, він вкривається білими плямами. Найкраще місце для зберігання шоколаду там, де темно та прохолодно.
  3. Шоколад боїться води. При підвищеній вологості на ньому може з'явитися пліснява.
  4. Зберігайте шоколад в його рідній, цілій упаковці або в харчовому контейнері.

Помилки в роботі з шоколадом

Температура – головна умова в роботі з шоколадом. Найбільше помилок відбуваються якраз на цьому етапі, адже не всі про неї знають та дотримуються.


Чорний шоколад / Фото УП

Якщо шоколад посивів – з'явився білий наліт:

  • невдало затемперований шоколад;
  • надто повільне охолодження;
  • "перекристалізація" шоколаду.

Шоколад тьмяний, не глянцевий:

  • шоколад неправильно затемперований;
  • надто холодна начинка (наприклад в цукерках).


Темперування шоколаду / Фото ВВС

Шоколад не виймається з форми:

  • шоколад неправильно затемперований;
  • шар шоколаду надто тонкий.

Дослухайтеся порад та нюансів в роботі з шоколадом він кондитерки та готуйте без помилок!

Автор: Богданна Рибак