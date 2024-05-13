Вы хранили специи неправильно: сохраняем вкус и не тратим деньги на ветер

Оказывается, хранение специй – не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд, Если все правильно сделать, то их вкус и аромат не будет исчезать в течение десятков лет.

Вы можете идеально упорядочить специи в стеклянных банках, однако это не дает никакой гарантии того, что вы сохраните их вкус и аромат. Более того – есть вероятность, что таким образом вы наоборот "убиваете" всю особенность этих невероятных кулинарных приложений.

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Основатель Seasoned Pioneers Мэтт Вебстер призвал всех отказаться от "инстаграмной эстетики" и перестать хранить специи в стеклянных баночках. Такой способ способствует их слипанию и потере всех тех свойств, за которые мы так их ценим.

Специи всегда следует хранить в герметичных и непрозрачных контейнерах, если вы хотите сохранить их аромат и текстуру,

– подчеркнул он.

Если хранить специи в правильной таре, то им точно не будет угрожать окисление, а их вкус и аромат всегда будут такими, будто вы только что приобрели их в любимом магазине.

Также эксперт объяснил, что является одним из главных признаков качества специй. Он советует следить за ароматом пряностей. Если те его потеряли – пришло время от них избавляться. Теоретически в таком случае их еще можно добавить к блюдам, но в этом нет смысла, поскольку никакого эффекта вы не получите.