Ви можете ідеально впорядкувати спеції у скляних банках, однак це не дає жодної гарантії того, що ви збережете їх смак та аромат. Ба навіть більше – є ймовірність, що в такий спосіб ви навпаки "вбиваєте" усю особливість цих неймовірних кулінарних додатків.

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Засновник Seasoned Pioneers Метт Вебстер закликав усіх відмовитися від "інстаграмної естетики" та перестати зберігати спеції у скляних баночках. Такий спосіб сприяє їхньому злипанню та втраті усіх тих властивостей, за які ми так їх цінуємо.

Спеції завжди слід зберігати в герметичних і непрозорих контейнерах, якщо ви хочете зберегти їх аромат і текстуру,

– наголосив він.

Якщо зберігати спеції у правильній тарі, то їм точно не загрожуватиме окислення, а їх смак та аромат завжди будуть такими, ніби ви щойно придбали їх в улюбленому магазині.

Також експерт пояснив, що є однією з головних ознак якості спецій. Він радить слідкувати за ароматом прянощів. Якщо ті його втратили – настав час їх позбуватися. Теоретично у такому випадку їх ще можна додати до страв, але в цьому немає сенсу, позаяк жодного ефекту ви не отримаєте.

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