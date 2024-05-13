С этим простым рецептом у вас получатся действительно пышные американские панкейки, которые всегда были отличной опцией для завтрака. Подавать их можно с медом, любимыми ягодами или фруктами.

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Рецепт американских панкейков

Время: 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Вместе просеиваем в большую миску муку, разрыхлитель, соль и сахарную пудру.
  2. В отдельной тарелке взбиваем яйцо с молоком, добавляем сливочное масло.
  3. Соединяем смеси и взбиваем, пока не получим однородное тесто. Даем тесто несколько минут постоять.
  4. Сковородку с антипригарным покрытием ставим на средний огонь. Добавляем немного сливочного масла и жарим блины. Тесто может казаться густым, но так должно быть.
  5. Готовим, пока верх блина не начнет пузыриться, а края – "схватываться". Переворачиваем и готовим еще две минуты.
  6. Если блинчик стал темным, нужно немного уменьшить огонь.
  7. Подаем панкейки с любимыми добавками.

    Приятного аппетита!