С этим простым рецептом у вас получатся действительно пышные американские панкейки, которые всегда были отличной опцией для завтрака. Подавать их можно с медом, любимыми ягодами или фруктами.
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Рецепт американских панкейков
Время: 20 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Вместе просеиваем в большую миску муку, разрыхлитель, соль и сахарную пудру.
- В отдельной тарелке взбиваем яйцо с молоком, добавляем сливочное масло.
- Соединяем смеси и взбиваем, пока не получим однородное тесто. Даем тесто несколько минут постоять.
- Сковородку с антипригарным покрытием ставим на средний огонь. Добавляем немного сливочного масла и жарим блины. Тесто может казаться густым, но так должно быть.
- Готовим, пока верх блина не начнет пузыриться, а края – "схватываться". Переворачиваем и готовим еще две минуты.
- Если блинчик стал темным, нужно немного уменьшить огонь.
- Подаем панкейки с любимыми добавками.
Приятного аппетита!