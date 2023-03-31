Курица, ветчина или колбаса: как правильно коптить мясо

Копченое мясо – одно из главных блюд пасхальных блюд. Как сделать блюдо совершенным и насладиться его вкусом по полной – читайте в материале.

На Пасху всегда хочется поесть аппетитных домашних копченостей. Конечно, продукты, приготовленные вручную, соблазняют своим вкусом и запахом, так что давайте раскрывать секреты, которые позволят получить идеальный результат.

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Какими дровами коптить?

Для копчения следует использовать древесину только лиственных пород (дуб, бук, ольха, фруктовые деревья). Можжевельник – это единственное хвойное дерево, которое можно брать, но в очень небольшом количестве и только в конце копчения, чтобы мясо не горчило.

Дым и его свойства

Дым – это результат неполного сгорания древесины и ее производных. Это сложный набор газообразных веществ, сажи и пара.

Сочное мясо/ Фото unsplash

В процессе копчения большое значение имеют фенолы (ароматы, поглощаемые мясом и жиром), являющиеся одним из основных компонентов смоляных соединений.

Важным фактором в процессе копчения является:

1. Плотность дыма.

2. Степень проникновения химических соединений и их влияние

Ветчина

Для копчения выбирайте продукты со свежим запахом и розовым цветом. Ветчина должна быть качественной с видимой прослойкой жира, что сделает мясо сочным. Не используйте замороженное мясо. Оно должно быть влажным и твердым, а при нажатии пальцем возвращать начальную форму.

Для того чтобы ветчина получилась сочной и душистой, ее следует предварительно замочить в рассоле.

Рассол – это раствор на воде с добавлением соли, перца и специй по вашему вкусу.

Проверенный рецепт рассола

На 10 кг мяса – 4 литра рассола, в котором содержится 550 г соли.

Курица

Выбирайте свежую и рыхлую птицу. Чтобы коптить одну курицу весом 2 килограмма, понадобится примерно 3 часа. Прежде чем положить курицу в коптильню, хорошо вымойте ее и очистите от остатков жира и кожи.

Пальчики оближешь / Фото unsplash

Колбаса

Для колбасы можно использовать свинину, баранину, говядину или курицу. Виды мяса можно комбинировать в соответствии со вкусовыми предпочтениями. Следует, однако, добавить, что при копчении колбасы жир играет очень важную роль. Он выступает носителем вкуса, поэтому стоит подумать о добавлении мяса, которое будет немного жирнее.