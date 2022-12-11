Замораживание – это процесс, позволяющий хранить овощи и фрукты в течение длительного времени. Впрочем, он нуждается в знании некоторых секретов, иначе продукты могут потерять свой вкус, что поставит под сомнение смысл их хранения.

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Как правильно замораживать тыкву

Если все сделать правильно, то тыква сохранит свои вкусовые и полезные свойства. Замораживание позволяет сохранить все ценные макроэлементы, в отличие от сушки и пастеризации.

Тыквенное наслаждение круглый год / Фото Cookery

Первое, что нужно знать: тыкву можно морозить либо сырой, либо в виде пюре после запекания. В обоих случаях мы сохраним вкус и полезные элементы продукта, поэтому каким способом воспользоваться – смело выбирайте по своему усмотрению.

Если хотите сохранить тыкву сырой, ее нужно помыть, почистить, нарезать на кубики или натереть грубой соломкой. В случае с печеной тыквой ее не нужно очищать от кожуры, она легко отделится сама после запекания.

Важную роль играет упаковка. Идеальным вариантом будут герметичные пластиковые контейнеры или маленькие специальные мешочки, которые позволят поделить тыкву на порции и использовать при необходимости в небольшом количестве. Если вы упаковываете кубики тыквы в пакеты – не накладывайте их плотно, чтобы они не слиплись.

Что касается сроков хранения, то здесь все достаточно просто. Тыквенное пюре может быть в морозилке до 3 месяцев, кубики сырой тыквы – до года.