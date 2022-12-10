Острый суп – это то, что нужно в холодную погоду. Он способен не только насытить организм, но и изрядно согреть.

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Впрочем, иногда случается, что блюдо становится слишком острым даже для любителей пикантных вкусов. Как спасти ситуацию? В этом нам поможет один простой прием.

Как спасти слишком перченый суп

Добавить в кастрюлю много перца – дело нехитрое, хватит всего одного неосторожного движения. Если это случилось, нужно воспользоваться продуктом, который точно должен быть на вашей кухне.

Слишком острый суп легко спасти / Фото Pixabay

Часто хозяйки пытаются исправить ситуацию добавлением воды, но такой способ ничего не решит. Дело в том, что вызывающий острый вкус капсаицин не растворяется в воде, поэтому у вас просто станет еще больше острого блюда.

Это вещество отлично блокируется казеином, который есть в молочных продуктах, поэтому суп лучше разбавить обезжиренным молоком или сливками. Также можно добавить в блюдо ложечку сахара или меда.

Убавить остроту поможет и лимонный сок. То же касается и оливкового и сливочного масла. Впрочем, у всех этих способов есть и недостатки – они окажут влияние на вкус блюда.

Если вы хотите обойти это следствие, то положите в кастрюлю разрезанную пополам сырую картофелину. Когда овощ станет мягким – просто извлеките его и попробуйте суп еще раз, его острота точно снизилась.