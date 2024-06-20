Проточная вода не поможет: как правильно мыть овощи и фрукты для консервации

Если вы любите смаковать вкусными фруктами и овощами зимой, обязательно следует запастись консервацией. Правильная подготовка ингредиентов является ключом к созданию вкусных блюд.

Мыть овощи и фрукты кажется очень простой задачей, информирует Вкусно 24. Однако это процесс, к которому стоит хорошо подготовиться, выбрав способ, соответствующий как виду запланированной консервации.

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Почему стоит мыть овощи и фрукты

Есть много причин мыть продукты перед консервацией, но самое главное то, что таким образом мы удаляем потенциальные остатки грязи, насекомых, осадка и даже пестицидов. Мытье также помогает избавиться от микробов, которые могли попасть на продукты во время транспортировки или с земли.

Правильная подготовка ингредиентов – залог удачной закрутки / Фото unsplash

Также важна подготовка – руки, ситечко, доску, весь кухонный инвентарь нужно вымыть в горячей воде с моющим средством. Необходимо иметь отдельную доску для овощей и фруктов – никогда не используйте ту же доску для мяса.

Как эффективно удалить загрязнения с овощей и фруктов

Недостаточно промыть фрукты или овощи под проточной водой. Стоит приготовить специальный раствор – на 1,5 литра холодной воды всыпьте 1 чайную ложку соды. Окуните сюда овощи или фрукты.

Через пятнадцать минут плоды нужно отцедить и снова опустить в воду – на этот раз чистую. Плоды перед купанием нельзя очищать от плодоножек, черешков и т.д., тогда вода попадет внутрь плода.

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