Лето – это пора, когда без холодных напитков просто не обойтись. Речь идет как о буднях, так и дружеских посиделках.

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Очевидно, что самой частой опцией для охлаждения напитков является холодильник, морозилка и лед. Но стоит знать об интересном способе, который может ускорить процесс.

Летнее наслаждение / Фото Pixabay

Как можно быстро охладить напитки

Есть один кулинарный лайфхак, который идеально подойдет к посиделкам. Все, что нужно, это емкость для напитков, лед и один простой ингредиент.

Речь идет об обычной поваренной соли. Нужно добавить ее в емкость со льдом. Благодаря этому простому способу напитки охладятся быстрее.

Для лучшего эффекта можно охладить стаканы, в которых будут подаваться напитки.

Однако не забывайте помешивать лед с солью каждые несколько минут. Эффект будет не мгновенным, но разницу во времени вы точно почувствуете.

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