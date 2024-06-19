Некоторые пляцки могут порадовать не только своим вкусом, но и необычным внешним видом. К таким, бесспорно, относится "Лесной мох". Его внешний вид потрясающий, и именно он прекрасно подойдет для празднования Зеленых праздников.

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Пирог "Лесной мох"

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Какой пляцок приготовить на Зеленые праздникиНевероятный вид и вкус / Фото smaker

Приготовление:

  1. Для приготовления разморозьте шпинат и тщательно отожмите воду. Если используем свежий шпинат, смешайте его блендером с несколькими столовыми ложками масла.
  2. Смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Просейте муку и пудру.
  3. К взбитым яйцам поочередно добавьте масло и муку.
  4. В конце взбивания добавьте шпинат и тщательно перемешайте.
  5. Форму диаметром 23 сантиметра застелите бумагой для выпечки (только дно) и вылейте тесто.
  6. Выпекайте при 180 градусах (нижний нагрев) примерно 50 минут, пока палочка не высохнет.
  7. Корж полностью остудите и разрежьте на три пласта (верхний может быть немного тоньше двух других).
  8. Верхний слой покрошите в миску.
  9. Для крема сливки взбейте с сахаром в конце взбивания добавить маскарпоне и экстракт.
  10. Завершение: на первый слой пляцка нанесите 1/2 крема и распределить, накрыть вторым слоем и оставшимся кремом.
  11. Верх пляцка посыпьте измельченным третьим пластом и зернами граната.
  12. Поставьте его в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.