Некоторые пляцки могут порадовать не только своим вкусом, но и необычным внешним видом. К таким, бесспорно, относится "Лесной мох". Его внешний вид потрясающий, и именно он прекрасно подойдет для празднования Зеленых праздников.

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Пирог "Лесной мох"

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Невероятный вид и вкус / Фото smaker

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 220 грамм сахара;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 220 миллилитров подсолнечного масла;

– 350 грамм пшеничной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 250 грамм шпината или 450 граммов замороженного;

– 500 миллилитров сливок 30%;

– 125 грамм маскарпоне;

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 2 упаковки крема фикс;

– 1 гранат.

Приготовление:

Для приготовления разморозьте шпинат и тщательно отожмите воду. Если используем свежий шпинат, смешайте его блендером с несколькими столовыми ложками масла. Смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Просейте муку и пудру. К взбитым яйцам поочередно добавьте масло и муку. В конце взбивания добавьте шпинат и тщательно перемешайте. Форму диаметром 23 сантиметра застелите бумагой для выпечки (только дно) и вылейте тесто. Выпекайте при 180 градусах (нижний нагрев) примерно 50 минут, пока палочка не высохнет. Корж полностью остудите и разрежьте на три пласта (верхний может быть немного тоньше двух других). Верхний слой покрошите в миску. Для крема сливки взбейте с сахаром в конце взбивания добавить маскарпоне и экстракт. Завершение: на первый слой пляцка нанесите 1/2 крема и распределить, накрыть вторым слоем и оставшимся кремом. Верх пляцка посыпьте измельченным третьим пластом и зернами граната. Поставьте его в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

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