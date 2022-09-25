Не все так просто: как правильно мыть овощи и фрукты

Каждый из нас моет овощи и фрукты перед приготовлением или едой. Впрочем, оказывается, что немногие делают это правильно.

Каждый из нас знает, что овощи и фрукты перед приготовлением нужно промыть в проточной воде. К сожалению, этого может быть маловато, ведь их часто опрыскивают химикатами для борьбы с вредителями, смыть которые обычная вода не сможет.

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Что же нужно для того, чтобы приготовить вкусное блюдо и никого не подвергнуть опасности? Давайте узнаем!

Как правильно мыть овощи и фрукты

Первое, что вы должны знать: фрукты и овощи нужно мыть всегда, независимо от того, будете ли их чистить. Некоторые ошибочно считают, что снятие кожицы делает предварительное мытье фруктов и овощей ненужным, но это совсем не так.

Избавиться от бактерий поможет кислая среда, поэтому самой водой здесь не обойтись. Фрукты и овощи следует мыть в водно-уксусном растворе (150 миллилитров уксуса на литр воды). Именно таким образом удастся избавиться от всех бактерий, осевших на шкурках овощей и фруктов.

Обязательная процедура / Фото Unsplash

Однако для борьбы с пестицидами нам нужна кислая среда, поэтому добавляем столовую ложку обычной пищевой соды в литр воды и промываем продукты.

Только после этих двух процедур необходимо тщательно вымыть овощи и фрукты под проточной водой. Что касается уже готовых "мытых" продуктов, то всегда лучше перестраховаться, чем бороться с последствиями пищевого отравления. Дело не в производителях – в процессе промывания продуктов существует вероятность неполного уничтожения бактерий.