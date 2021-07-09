Зеркальную глазурь используют для декорирования муссовых десертов: тортов и пирожных. Известная украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями ценными советами по правильному использованию зеркальной глазури, ведь призналась, что читатели часто спрашивают ее именно об этом виде декора.

Читайте также Здоровый стрит-фуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей

Из чего готовят зеркальную глазурь

Зеркальная глазурь готовится из шоколада, желатина, воды, сиропа глюкозы, сливок или сгущенного молока. Сироп глюкозы в рецепте можно заменить на мед и получить десерт с ярким вкусом.



Торт с зеркальной глазурью и велюром / Фото Кендишоп

Шоколад в глазури должен быть исключительно до 70%, чем больше процент какао в нем, тем он будет более матовый.

Секреты зеркальной глазури

Приготовить зеркальную глазурь довольно просто, но есть определенные нюансы.

Зеркальную глазурь нельзя взбивать венчиком. Этот способ образует много воздушных пузырьков, от которых потом трудно избавиться.

Перебивайте глазурь только ручным блендером с насадкой для эмульгации. Стоит также держать блендер под углом и не вынимать его ножку из чаши.

Не спешите сразу наносить глазурь на десерт, ей нужно стабилизироваться в течение 24 часов.

Как покрыть торт зеркальной глазурью