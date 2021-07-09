Зеркальную глазурь используют для декорирования муссовых десертов: тортов и пирожных. Известная украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями ценными советами по правильному использованию зеркальной глазури, ведь призналась, что читатели часто спрашивают ее именно об этом виде декора.
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Из чего готовят зеркальную глазурь
Зеркальная глазурь готовится из шоколада, желатина, воды, сиропа глюкозы, сливок или сгущенного молока. Сироп глюкозы в рецепте можно заменить на мед и получить десерт с ярким вкусом.
Торт с зеркальной глазурью и велюром / Фото Кендишоп
Шоколад в глазури должен быть исключительно до 70%, чем больше процент какао в нем, тем он будет более матовый.
Секреты зеркальной глазури
Приготовить зеркальную глазурь довольно просто, но есть определенные нюансы.
- Зеркальную глазурь нельзя взбивать венчиком. Этот способ образует много воздушных пузырьков, от которых потом трудно избавиться.
- Перебивайте глазурь только ручным блендером с насадкой для эмульгации. Стоит также держать блендер под углом и не вынимать его ножку из чаши.
- Не спешите сразу наносить глазурь на десерт, ей нужно стабилизироваться в течение 24 часов.
Как покрыть торт зеркальной глазурью
- Перед декорированием десерта прогрейте глазурь до 40 – 45 градусов, перебейте блендером и дайте немного остыть при комнатной температуре до 32 – 34 градусов.
- Наносить глазурь нужно только на замороженные десерты.
- Перед началом декорирования десерта поместите его на подставку меньшего размера, далее уверенными движениями по кругу вылейте зеркальную глазурь. разровняйте и подождите пока она стечет.Пирожные в зеркальной глазури / Фото Апетитто
- Снимите с основания остатки покрытия и осторожно перенесите изделие на блюдо