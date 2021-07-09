Дзеркальну глазур використовують для декорування мусових десертів: тортів та тістечок. Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами цінними порадами щодо правильного використання дзеркальної глазурі, адже зізналася, що читачі часто запитують її саме про цей вид декору.

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З чого готують дзеркальну глазур

Дзеркальна глазур готується з шоколаду, желатину, води, сиропу глюкози, вершків або згущеного молока. Сироп глюкози в рецепті можна замінити на мед й отримати десерт з яскравим смаком.


Торт з дзеркальною глазур'ю та велюром / Фото Кендішоп

Шоколад в глазурі повинен бути виключно до 70%, чим більше відсотків какао у ньому, тим він буде матовий.

Секрети дзеркальної глазурі

Приготувати дзеркальну глазур доволі просто, але є певні нюанси.

  • Дзеркальну глазур не можна збивати вінчиком. Цей спосіб утворює багато повітряних бульбашок, від яких потім важко позбутися.
  • Перебивайте глазур тільки ручним блендером з насадкою для емульгації. Варто також тримати блендер під кутом та не виймати його ніжку з чаші.
  • Не поспішайте одразу наносити глазур на десерт, їй потрібно стабілізуватися протягом 24 годин.

Як покрити торт дзеркальною глазур'ю

  1. Перед декоруванням десерту прогрійте глазур до 40 – 45 градусів, перебийте блендером та дайте трішки охолонути при кімнатній температурі до 32 – 34 градусів.
  2. Наносити глазур потрібно тільки на заморожені десерти.
  3. ️Перед початком декорування десерту помістіть його на підставку меншого розміру, далі впевненими рухами по колу вилийте дзеркальну глазур. розрівняйте та зачекайте доки вона стече.


    Тістечка в дзеркальній глазурі / Фото Апетитто
  4. Зніміть з основи залишки покриття та обережно перенесіть виріб на тортівницю.