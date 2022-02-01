Как правильно пожарить утиное филе: секреты известного шеф-повара
1 февраля 2022 , 15:52Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Не покупаете утиное филе, боясь испортить? Владимир Ярославский научит вас готовить этот деликатный продукт так, чтобы ваши домашние и гости просили добавки!
Вот пошаговый рецепт приготовления утиного филе от шефа. Прожарка мяса – medium.
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Утиное филе – весьма капризное. Если пережарить мясо, оно станет сухим и невкусным. Идеально приготовленная утятина в разрезе – розового цвета.
Фото Seriose eat
Как жарить утиное филе
- В идеале утиное филе должно быть охлажденным. Впрочем, можно использовать и замороженное. (Заранее разморозьте его в холодильнике.)
- Острым ножом сделайте надрезы на коже, но так, чтобы не задеть мясо. Это делается для того, чтобы лишний жир в процессе приготовления равномерно выжарился.
- Срежьте и отложите лишнюю толстую кожу.
- Готовить утиное филе обязательно начинайте на холодной сухой сковороде. Выложите его кожей вниз и включите плиту.
- Через 6 – 7 минут на медленном огне корочка выжарится и отдаст лишний жир.
- Переверните мясо на другую сторону и жарьте 1,5 – 2 минуты, поливая горячим жиром с помощью ложки.
- Переложите утиное филе на пищевую фольгу, накройте и дайте ему отдохнуть 10 минут, чтобы сок равномерно разошелся по волокнам.
- Оставьте на сковороде несколько столовых ложек вытопившегося из утки жира и обжарьте на нем обрезки с филе. Добавьте к ним нарезанные произвольным образом морковь, лук, сельдерей, зубчик чеснока и веточки тимьяна. Влейте красное сухое вино и выпарьте из него алкоголь. Для загущения добавьте ру (roux) – смесь муки и сливочного масла.
- Процедите соус через мелкое сито.
- Верните утиное филе на сковороду, приправьте солью и перцем и пожарьте еще 1 минуту.
Готовое утиное филе нарежьте на произвольные кусочки и подавайте с соусом. Приятного аппетита!