Як правильно посмажити качине філе: секрети відомого шеф-кухаря
1 лютого 2022 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Не купуєте качине філе, боячись зіпсувати? Володимир Ярославський навчить вас готувати цей делікатний продукт так, щоб ваші домашні та гості просили добавки!
Ось покроковий рецепт приготування качиного філе від шефа. Просмажка м'яса – medium.
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Качине філе – вельми примхливе. Якщо пересмажити м'ясо, воно стане сухим і не смачним. Правильно приготована качатина в розрізі – рожевого кольору.
Фото Seriose eat
Як смажити качине філе
- В ідеалі качине філе має бути охолодженим. Утім, можна використати й заморожене. (Заздалегідь розморозьте його в холодильнику.)
- Гострим ножем зробіть надрізи на шкірі, але так, щоб не зачепити м'ясо. Це робиться для того, щоб зайвий жир у процесі приготування рівномірно висмажився.
- Зріжте й відкладіть зайву товсту шкіру.
- Готувати качине філе обов'язково починайте на холодній сухій сковорідці. Викладіть його шкірою донизу й увімкніть плиту.
- Через 6 – 7 хвилин на повільному вогні скоринка висмажиться й віддасть зайвий жир.
- Переверніть м'ясо на інший бік і смажте 1,5 – 2 хвилини, поливаючи його гарячим жиром за допомогою ложки.
- Перекладіть качине філе на харчову фольгу, накрийте й дайте йому відпочити 10 хвилин, щоб сік рівномірно розійшовся по волокнах.
- Залиште на сковорідці кілька столових ложок витопленого з качки жиру й обсмажте на ньому обрізки з філе. Додайте до них нарізані довільним чином моркву, цибулю, селеру, зубчик часнику та гілочки тим'яну. Влийте червоне сухе вино й випарте з нього алкоголь. Для загущування додайте ру (roux) – суміш борошна та вершкового масла.
- Процідіть соус крізь дрібне сито.
- Поверніть качине філе на сковорідку, присмачте сіллю та перцем і посмажте ще 1 хвилину.
Готове качине філе наріжте на довільні шматочки й подавайте із соусом. Смачного!