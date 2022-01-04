Как правильно приготовить бычий хвост: рецепт от шеф-повара

Блюда из хвостов готовят крайне редко, хотя они чрезвычайно вкусные, а их вкус покорил не одного гурмана. Чтобы познакомить вас с правильным приготовлением бычьих хвостов, Владимир Ярославский поделился своим фирменным рецептом.

Мы не знаем пробовали ли вы раньше бычьи хвосты, но их мясо очень вкусное, хотя и требует времени на приготовление. Так что не медлите, давайте готовить вместе!

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Рецепт бычьих хвостов

Время: 8 часов

8 часов Порции: 4

Фото Владимира Ярославского

– 1,5 килограмма хвостов;– 200 граммов моркови;– 220 граммов лука;– 70 граммов сельдерея;– 25 граммов чеснока;– 200 – 220 грамм грибов;– 40-50 граммов масла;– 150 граммов красного сухого вина;– бульон или вода;– любимые блюда и специи;– помидоры по желанию.

Приготовление:

Разрежьте хвосты между суставами. Обжарьте их на сковородке до румяной корочки. Отложите, чтобы остыли.

Фото Владимира Ярославского

В отдельной сковородке поочередно обжарьте овощи: морковь, лук, сельдерей, чеснок. Добавьте грибы, а сверху выложите хвосты. Залейте блюдо вином и дайте ему закипеть. Влейте в кастрюлю воду или бульон, специи и травы.

Фото Владимира Ярославского

Накройте все пергаментом, можно даже несколько слоев, вырезаем, как снежинку – это нужно, чтобы влага не выходила. Накройте кастрюлю крышкой и тушите на медленном огне 6 – 7 часов. Когда хвосты станут мягкие – блюдо готово.

Фото Владимира Ярославского

На гарнир можно сделать пюре из батата, картофеля или других любимых овощей.

Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Я не знаю пробовали ли вы раньше бычьи хвосты, но их мясо очень вкусное, хотя и требует времени на приготовление. Даю рецепт приготовления на кости, но, если у вас будет желание, после приготовления кость можно отделить, обобрать мясо и сделать "рагу". Потом можно использовать его уже для пирогов или в пасту!

Понадобится:

1.5 кг хвостов

200 г моркови

220 г лука

70 г стебель сельдерея

25 г чеснока

200 – 220 г грибов

40-50 г растительного масла

150 г красного сухого вина

Бульон или вода

Травы, соль, черный и душистый перец

Можно добавить еще томатов, по желанию.​

Приготовление:

1. Хвосты режем по суставу. Попасть – не простая задача.

2. Обжариваем кусочки до румяности. Откладываем.

3. Обжариваем по очереди, добавляя прямо в кастрюлю, произвольно нарезанные морковь, лук, сельдерей и чеснок (!последним).

4. Добавляем грибы, кладем хвосты, заливаем вином и даем ему закипеть.

5. Добавляем немного жидкости или бульона, соль и перцы по вкусу.

6. Все накрываем пергаментом. Можно даже в 2 слоя. Вырезаем, как снежинку – это нужно, чтобы влага не выходила.

7. Накрываем крышкой и на медленном огне тушим 6-7 часов. При необходимости добавляем воды, по мере испарения жидкости. Когда хвосты станут невероятно мягкие, блюдо готово. Проверяем соус на вкус и доводим до вкуса солью. Немного увариваем. Если надо, лишний жир снимаем ложкой, загущаем соусом Ру.

8. Подаем кусками вместе с соусом.

На гарнир можно сделать пюре из батата:

1. Батат очищаем, нарезаем произвольно, немножечко обжариваем на растительном масле, добавляем воды под уровень картофеля и под крышкой томим 30-35 минут.

2. Когда батат стал мягким, перетираем его, как пюре, преодолеваем соль, сливки или молоко и сливочное масло.

Все! Можно вкусно кушать!