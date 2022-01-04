Мы не знаем пробовали ли вы раньше бычьи хвосты, но их мясо очень вкусное, хотя и требует времени на приготовление. Так что не медлите, давайте готовить вместе!
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Рецепт бычьих хвостов
- Время: 8 часов
- Порции: 4
Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
- Разрежьте хвосты между суставами. Обжарьте их на сковородке до румяной корочки. Отложите, чтобы остыли.
Фото Владимира Ярославского
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В отдельной сковородке поочередно обжарьте овощи: морковь, лук, сельдерей, чеснок.
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Добавьте грибы, а сверху выложите хвосты. Залейте блюдо вином и дайте ему закипеть.
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Влейте в кастрюлю воду или бульон, специи и травы.
Фото Владимира Ярославского
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Накройте все пергаментом, можно даже несколько слоев, вырезаем, как снежинку – это нужно, чтобы влага не выходила.
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Накройте кастрюлю крышкой и тушите на медленном огне 6 – 7 часов. Когда хвосты станут мягкие – блюдо готово.
Фото Владимира Ярославского
- На гарнир можно сделать пюре из батата, картофеля или других любимых овощей.
Приятного аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Я не знаю пробовали ли вы раньше бычьи хвосты, но их мясо очень вкусное, хотя и требует времени на приготовление. Даю рецепт приготовления на кости, но, если у вас будет желание, после приготовления кость можно отделить, обобрать мясо и сделать "рагу". Потом можно использовать его уже для пирогов или в пасту!
Понадобится:
- 1.5 кг хвостов
- 200 г моркови
- 220 г лука
- 70 г стебель сельдерея
- 25 г чеснока
- 200 – 220 г грибов
- 40-50 г растительного масла
- 150 г красного сухого вина
- Бульон или вода
- Травы, соль, черный и душистый перец
- Можно добавить еще томатов, по желанию.
Приготовление:
1. Хвосты режем по суставу. Попасть – не простая задача.
2. Обжариваем кусочки до румяности. Откладываем.
3. Обжариваем по очереди, добавляя прямо в кастрюлю, произвольно нарезанные морковь, лук, сельдерей и чеснок (!последним).
4. Добавляем грибы, кладем хвосты, заливаем вином и даем ему закипеть.
5. Добавляем немного жидкости или бульона, соль и перцы по вкусу.
6. Все накрываем пергаментом. Можно даже в 2 слоя. Вырезаем, как снежинку – это нужно, чтобы влага не выходила.
7. Накрываем крышкой и на медленном огне тушим 6-7 часов. При необходимости добавляем воды, по мере испарения жидкости. Когда хвосты станут невероятно мягкие, блюдо готово. Проверяем соус на вкус и доводим до вкуса солью. Немного увариваем. Если надо, лишний жир снимаем ложкой, загущаем соусом Ру.
8. Подаем кусками вместе с соусом.
На гарнир можно сделать пюре из батата:
1. Батат очищаем, нарезаем произвольно, немножечко обжариваем на растительном масле, добавляем воды под уровень картофеля и под крышкой томим 30-35 минут.
2. Когда батат стал мягким, перетираем его, как пюре, преодолеваем соль, сливки или молоко и сливочное масло.
Все! Можно вкусно кушать!