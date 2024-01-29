Полуфабрикаты лишают нас необходимости долго стоять у плиты. Это настоящее спасение для современного быстрого темпа жизни, ведь они существенно экономят время и позволяют подарить родным вкусное и сытное блюдо.

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Как жарить замороженные котлеты

Полуфабрикаты жарятся очень быстро и легко, но чтобы они получились вкусные, готовить их нужно правильно. Помогут в этом несколько обычных секретов.

Особенно вкусно, когда все просто / Фото unsplash

Главный секрет аппетитных котлет– раскаленное масло. Поэтому не торопитесь выкладывать котлеты на сковороду. Дождитесь, пока на поверхности масла не появятся пузырьки и он начнет слегка потрескивать. Теперь можно аккуратно разложить котлеты.

Ни в коем случае не размораживайте полуфабрикаты перед приготовлением., иначе они потеряют форму. Окунув их в масло, обжарьте их с каждой стороны по 5 – 6 минут. Готовые блюда следует запекать на среднем огне. Не торопитесь переворачивать котлеты, дождитесь, пока корочка равномерно подрумянится.

Как готовить замороженные сырники

Для приготовления замороженных творожников разогрейте сковороду и влейте туда немного масла или сливочного масла. Их нужно выложить так, чтобы они не касались друг друга.

Жарьте их на среднем огне 7– 10 минут. После того как образовалась румяная корочка, нужно перевернуть творожники на другую сторону и жарить еще 5 минут.

Сколько нужно готовить замороженные блины

Разогрейте сковороду, выложите полуфабрикаты и сразу убавьте огонь. Обжаривайте их в течение 5 – 7 минут до образования румяной корочки. При необходимости тушите под крышкой еще несколько минут. Готовые блинчики смажьте сметаной или соусом.

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