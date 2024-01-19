Провал иногда подходит близко: какие продукты нельзя готовить в микроволновке

Микроволновая печь – полезное изобретение, без которого трудно себе представить любую кухню. Нужно нажать только одну кнопку – и эта техника разогреет или даже приготовит немало блюд.

Впрочем, есть продукты, которые могут взорваться, расплавиться или даже загореться в микроволновке под воздействием тепла. Что нельзя разогревать в микроволновке – узнайте в материале 24 Канала.

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Что лучше не класть в микроволновку

Овощи и зелень с высоким содержанием воды могут стать мягкими и потерять вкус под влиянием микроволнового излучения. Лучше использовать их в свежем виде или выбрать другие методы приготовления.

Не разогревайте в микроволновке продукты, содержащие мало воды – к примеру, сливочное масло. Избегайте класть туда и сырое мясо. Разогревать блины, пирожные и хлеб в микроволновке не особенно хорошо – они становятся резиновыми и теряют вкус.

Если вы решите приготовить в микроволновке фрукты, будьте готовы к взрыву и/или большой уборке. Фрукты настолько сильно прилипнут к стенкам, что вы потратите много часов, чтобы собрать их.

Также нельзя готовить в микроволновке острый перец. В результате такого нагревания капсаицин – вещество, которое делает перец острым – исчезнет, поэтому овощ останется без характерного вкуса.

Продукты в особой упаковке

Алюминиевая фольга может вызвать пожар, поэтому лучше пересыпать содержимое упаковки в безопасную посуду перед использованием микроволновки. Контейнеры с первыми блюдами также не следует ставить сюда. Давление, которое накапливается в закрытой посуде, может привести к взрыву. Лучше разогревать бульоны и супы в открытой посуде на плите.

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