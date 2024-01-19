Втім, є продукти, які можуть вибухнути, розплавитися або навіть спалахнути в мікрохвильовій печі під впливом тепла. Що не можна розігрівати в мікрохвильовці – дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Коли здається, що все втрачено: як врятувати занадто пересолену страву

Що краще не класти у мікрохвильову піч

Овочі та зелень із високим вмістом води можуть стати м'якими та втратити смак під впливом мікрохвильового випромінювання. Краще використовувати їх у свіжому вигляді або обрати інші методи приготування.

Не розігрівайте в мікрохвильовій печі продукти, що містять мало води – до прикладу, вершкове масло та олію. Уникаймо класти туди сире м’ясо. Розігрівати млинці, тістечка і хліб в мікрохвильовій печі не особливо добре – вони стають гумовими і втрачають смак.

Якщо ви вирішите приготувати в мікрохвильовці фрукти, будьте готові до вибуху та/або великого прибирання.Фрукти настільки сильно прилипнуть до стінок, що ви витратите багато годин, щоб зішкрябувати їх.

Також не можна готувати у мікрохвильовці гострий перець. В результаті такого нагрівання капсаїцин – речовина, яка робить перець гострим – зникне, тому овоч залишиться без притаманного смаку.

Продукти в особливому пакуванні

Алюмінієва фольга може викликати пожежу, тому краще пересипати вміст упаковки в безпечний посуд перед використанням мікрохвильовки. Контейнери з першими стравами також не слід сюди ставити. Тиск, який накопичується в закритому посуді, може призвести до вибуху. Краще розігрівати бульйони та супи у відкритому посуді на плиті.

Сподобались поради? Дізнайтеся, як правильно варити бульйон.