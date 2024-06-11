Никакой воды: как варят рис в ресторанах – вы полюбите этот способ

Рис – это гарнир, который всегда пользуется популярностью. Однако до сих пор не все знают, как сварить его с гарантией совершенного вкуса.

Ресторанный способ приготовления риса

Рис готовят во всем мире, поэтому неудивительно, что его рецепты имеют много вариаций. Однако наиболее популярный способ – просто залить крупу водой, сварить и получить вкусный гарнир.

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Если вы хотите получить более совершенное блюдо, можно воспользоваться способом, который популярен у кулинаров ресторанного уровня. Секрет прост: варить рис нужно на бульоне.

Как сварить рис на бульоне

Здесь все очень просто. Промываем рис и кладем в кастрюлю. Затем заливаем его бульоном в соотношении 1:2.

Накрываем кастрюлю крышкой и ставим на большой огонь, чтобы бульон закипел. Сразу после этого скручиваем огонь до минимального уровня и варим до готовности.

После приготовления рис еще на несколько минут оставляем в закрытой кастрюле. Благодаря этому он будет рассыпчатым и будет иметь насыщенный вкус.