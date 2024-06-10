Перед приготовлением кваса обязательно почистите цветы от любых насекомых или загрязнений. Наличие посторонних элементов может испортить весь напиток.

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Квас из бузины

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Соберите соцветия бузины накануне, лучше всего в безоблачную погоду, ведь для приготовления кваса используется пыльца этого растения. Она содержит природные дрожжи, которые питаются сахаром и обеспечивают газирование напитка.
  2. Убедитесь, что выбранные для кваса молодые соцветия бузины уже распустились. Также проверьте, чтобы на них не было насекомых.
  3. Осторожно обрежьте цветы вместе с пыльцой от стеблей.
  4. В большой кастрюле разместите подготовленные цветы бузины, добавьте сахар и сок лимона или лимонную кислоту.
  5. Залейте 10 литров воды и тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. Оставьте кастрюлю при комнатной температуре на 5 дней для ферментации. Чтобы избежать попадания насекомых, накройте кастрюлю полотенцем. Периодически перемешивайте квас несколько раз в день.
  6. По завершению брожения процедите напиток, удалив цветы, и разлейте его по бутылкам, оставляя одну четвертую часть объема свободной.
  7. Нажмите на бутылку, чтобы выпустить лишний воздух, закройте крышкой и поместите в холодильник или другое прохладное место.