Перед приготовлением кваса обязательно почистите цветы от любых насекомых или загрязнений. Наличие посторонних элементов может испортить весь напиток.
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Квас из бузины
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Соберите соцветия бузины накануне, лучше всего в безоблачную погоду, ведь для приготовления кваса используется пыльца этого растения. Она содержит природные дрожжи, которые питаются сахаром и обеспечивают газирование напитка.
- Убедитесь, что выбранные для кваса молодые соцветия бузины уже распустились. Также проверьте, чтобы на них не было насекомых.
- Осторожно обрежьте цветы вместе с пыльцой от стеблей.
- В большой кастрюле разместите подготовленные цветы бузины, добавьте сахар и сок лимона или лимонную кислоту.
- Залейте 10 литров воды и тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. Оставьте кастрюлю при комнатной температуре на 5 дней для ферментации. Чтобы избежать попадания насекомых, накройте кастрюлю полотенцем. Периодически перемешивайте квас несколько раз в день.
- По завершению брожения процедите напиток, удалив цветы, и разлейте его по бутылкам, оставляя одну четвертую часть объема свободной.
- Нажмите на бутылку, чтобы выпустить лишний воздух, закройте крышкой и поместите в холодильник или другое прохладное место.