Летом никто не хочет долго стоять у плиты. Большой плюс этого блюда в том, что оно готовится очень просто и быстро. Рекомендуем приготовить такие кабачковые оладьи на обед или полдник.

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Деруны из кабачков

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Молодые кабачки помойте, обсушите ножом, срежьте кончики и нарежьте помельче.
  2. Затем каждый кусочек вместе с кожурой и семенами натрите на овощной терке.
  3. Посолите натертые кабачки, тщательно перемешайте и слейте лишнюю воду, образовавшуюся от соли.
  4. К подготовленным тертым кабачкам добавьте целые яйца, перец, нарезанный толстыми кубиками лук и просеянную муку.
  5. Все тщательно перемешайте, пока кабачки и добавленные ингредиенты не соединятся.
  6. В сковороду налейте масло, чтобы оно покрыло дно и разогрейте.
  7. В разогретую сковороду выложите две столовые ложки кабачкового теста и обжарьте драники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
  8. Подавайте горячими со сметаной.