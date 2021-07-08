Как правильно взбить сливки для десерта: меткие советы и лайфхаки от кондитера
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Известная украинская кондитер рассказала, как правильно взбивать сливки, какими они бывают и что делать, когда вы их перебили. Эти полезные советы необходимы каждой хозяйке, ведь сливки довольно капризный продукт.
Виды сливок
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Лиза Глинская призналась, что использует только животные сливки, и советует их другим. Животные сливки делятся на:
- 9 – 15% – это сливки для напитков, кофе, коктейлей, желе и заварного крема;
- 18 – 25% – сливки для пюре и соусов;
- 30 – 35% – сливки для взбивания, ведь в них достаточно жиров, чтобы масса была плотной и стабильной.
Несмотря на проценты жирности в сливках ни в коем случае не должно быть сухого молока, растительных жиров, красителей, ароматизаторов и стабилизаторов.
Сливки для десерта 33% жирности / Фото Гранд кулинар
Степени взбивания сливок
Существует три степени взбивания сливок:
- мягкие;
- средние;
- устойчивые.
Мягкие пики – проведите венчиком по поверхности сливок, на ней должен остаться рисунок.
Средние пики – после венчика остаются достаточно четкие рисунки, но сами сливки недостаточно хорошо держат форму.
Устойчивые пики сливок / Фото Шеф
Устойчивые пики – сливки устойчивые, держат форму на венчике и не стекают с него.
Как правильно взбивать сливки
- Взбивайте сливки холодными. Дополнительно охладите венчик и посуду в которой будете их готовить.
- Взбивайте сливки на постоянной средней скорости.
- Лучше взбивать сливки небольшими порциями по 200 – 500 миллилитров.
Идеально взбитые сливки / Фото Едим
Что делать, если сливки не сбиваются?
Отправьте их в морозилку на 15 минут.
Что делать. если вы перебили сливки?
Если сливки при взбивании свернулись и стали похожими на сырные комочки, попробуйте добавить к ним 1 – 2 столовые ложки свежих сливок, чтобы восстановить текстуру и вернуть гладкость массе.